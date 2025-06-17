İran'dan İsrail'e Füze ve İHA Saldırısı

İran, İsrail'in önceki saldırılarına misilleme olarak füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşı saldırı başlattı. İran’ın saldırılarında Tel Aviv ve Hayfa kentleri hedef alındı. İsrail ordusu, İran’dan gelen yeni bir füze saldırısını doğruladı.

Yetkililer, saldırılar sırasında vatandaşların açık alanlarda bulunmamaları, alarm sesleriyle birlikte güvenli sığınaklara inmeleri ve ikinci bir talimata kadar burada kalmaları gerektiğini belirtti. İsrail hava savunma sistemleri, füzeleri engellemek için devreye girdi.

Hayfa Rafinerisinde Büyük Hasar

Saldırıların merkezlerinden biri olan Hayfa kentinde alarm sistemleri devreye girerken, kentteki petrol boru hatları ve iletim sistemlerinde hasar oluştuğu belirtildi. Bazan Group tarafından yapılan açıklamada, Hayfa’daki rafineride meydana gelen ağır hasar nedeniyle şirketin tüm bağlı tesislerinde üretimin durdurulduğu bildirildi.

Saldırılarda Can Kaybı Yaşandı

İran’ın füze saldırıları sonucu Hayfa’da 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.