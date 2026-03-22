İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Gerçek Vaat 4' operasyonu kapsamında İsrail’in en kritik ve stratejik noktalarından biri olarak gösterilen Dimona Nükleer Santrali’ni doğrudan hedef alarak bölgeyi ateş çemberine çevirdi.

İsrail’in güneyindeki Arad kenti de İran’ın misilleme operasyonlarının hedefi oldu. Bölgeden gelen ilk görüntülerde geniş çaplı yıkım dikkat çekerken, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Saldırılarda çok sayıda kişi kaybederken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik" ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.

İsrail ordusu, İran'ın misillemelerinde İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'da doğrudan isabet sağlayan ve ağır hasara yol açan füzelerin neden önlenemediğine ilişkin soruşturma başlattı.