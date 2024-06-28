ING Türkiye, Habitat Derneği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden kalkınmasına destek sağlamak amacıyla iş dünyasına ve girişimciliğe yönelik iki yeni proje hayata geçirildi.

Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen İş Hayatına Turuncu Destek Projesi kapsamında Kahramanmaraş Turuncu Ofis adında ortak çalışma alanı açıldı.

Depremden etkilenen kadın üreticiler, girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik gerçekleştirilen projede, kadınların eğitim ve mentorluk destekleri ile üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Projenin fiziksel eğitimleri de Kahramanmaraş Turuncu Ofis’te düzenlenecek. Projelerin açılış etkinliği, ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin Onkardeşler ve KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, burada yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’a olan tutkumuz devam ediyor ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin Onkardeşler, Girişimci ruhu olan insanların bir araya gelmesinin ne denli önemli olduğunun vurgusunu yaptı.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ise Şehrimizde çok ciddi bir potansiyel var ve bu potansiyelin hayata geçmesi çok önemli dedi.