Kaza Kuzey Marmara Otoyolu’nda Meydana Geldi

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Hendek girişinde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 KJC 2 plakalı otomobil ile 67 DC 9 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Murat Korkmaz Hayatını Kaybetti

Kazada ağır yaralanan iş insanı Murat Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

İnceleme Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.