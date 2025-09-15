İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 37, yasa dışı madde ticaretinden 4 ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan 22 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 63 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 534 sentetik hap, 260 gram sentetik yasaklı madde ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 31'inin ise işlemleri sürüyor.