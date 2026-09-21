Üniversite öğrencilerinin hem eğitim hayatlarına devam etmelerine hem de bütçelerine katkı sağlamalarına imkan tanımak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi süreci öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

Programın detayları, başvuru takvimi ve şartları ile ilgili merak edilenler şu şekildedir:

2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı mı?

Merkezi Tek Tarih Yok: İŞKUR Gençlik Programı için tüm Türkiye'deki üniversiteleri kapsayan ortak ve tek bir merkezi başvuru takvimi bulunmuyor.

Üniversitelere Göre Değişiyor: Başvurular, her üniversitenin kendi akademik takvimine, açacağı kontenjanlara ve proje duyurularına göre farklı tarihlerde alınıyor.

Takip Edilmesi Gereken Kanallar: Öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi duyurularını ve İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanan güncel ilanları yakından takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Şartları Nelerdir?

Programdan faydalanmak isteyen öğrencilerin karşılaması gereken temel kriterler şunlardır:

Eğitim Durumu: Devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde örgün eğitimine devam eden aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim, uzaktan eğitim öğrencileri ile kaydını dondurmuş veya pasif durumdaki öğrenciler faydalanamaz).

Zaman Uyumu: Öğrencilerin haftalık ders programlarında en az 1 tam günlerinin boş olması gerekmektedir.

Genel Şartlar: T.C. vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı bulunmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak.

Sigortalılık ve Gelir Durumu: Yaşlılık veya malullük aylığı almamak, hane gelir şartını sağlamak ve başvuru tarihi itibarıyla sigortalı sayılmamak (ilgili kanun maddeleri gereğince). Ayrıca kurum tarafından sunulan aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Şartları taşıyan öğrenciler, kendi üniversitelerinin ilan dönemi geldiğinde;

İŞKUR e-Şube adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapar. Sistem üzerinden kampüs içi ve dönemsel programları görüntüleyerek kendi üniversitelerine ait ilanları inceler. Burdur'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı İçeriği Görüntüle İlanlarda belirtilen süre zarfında başvurularını dijital ortamda tamamlar.

Katılımcılara Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?

Öğrencilere programa katılım sağladıkları gün sayısı üzerinden cep harçlığı ödenmektedir. 2026 yılı dönemi kapsamında öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılması öngörülmektedir. Haftada en fazla 3 gün görev alabilen öğrenciler, programa katıldıkları gün oranında aylık gelir elde edebilmektedir.