Üniversite Öğrencilerine İş Deneyimi İmkânı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını sürdürürken aynı zamanda iş deneyimi kazanabilmeleri için başlatılan İŞKUR Gençlik Programı’nın kontenjanının artırıldığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl 100 bin öğrenciye uygulanan program, yoğun ilgi ve memnuniyet üzerine bu yıl 150 bin üniversite öğrencisine ulaşacak.

Hem Eğitim Hem İş Fırsatı

İŞKUR’un devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürüttüğü program, gençlere iş arama becerileri, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve finansal okuryazarlık gibi alanlarda eğitim imkânı sunuyor. Ayrıca program kapsamında öğrenciler gelir elde ederken, derslerinden geri kalmadan haftada en fazla üç gün çalışabilecek.

Günlük 1.083 TL Ödeme Yapılacak

Programa katılan öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Buna göre, ayda 5 gün katılım sağlayan bir öğrenci yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün katılım sağlayan öğrenci ise yaklaşık 15 bin 162 TL kazanabilecek. Program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Başvurular Başladı

Üniversite öğrencileri, başvurularını genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Öğrenciler kendi üniversiteleri ve en yakın kampüsler için programdan faydalanabilecek.