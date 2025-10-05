İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan İnci Taneleri, 44. bölümle sezon finali yapmış ve ardından izleyicilerini merakta bırakmıştı. Sosyal medyada sıkça “İnci Taneleri ne zaman başlayacak?” ve “İnci Taneleri bitti mi?” soruları gündeme gelirken, yapımcı ve senarist Yılmaz Erdoğan yeni sezon hakkında resmi açıklama yaptı.

Buna göre, dizinin çekimlerine Ocak 2026’da başlanacak, yeni sezon bölümleri ise Şubat 2026’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Çekimler Ertelenmişti

Dizinin yeni sezonunun ertelenme nedeni, Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için hazırladığı “Organize İşler: Karun Hazinesi” filmi oldu. Bu yoğun takvim, İnci Taneleri’nin ekran dönüşünü geciktirse de, yapılan açıklama dizinin sona erdiği yönündeki iddiaları kesin olarak yalanladı.

Kadroda Değişiklikler Var

Yeni sezon öncesinde dizinin kadrosunda önemli ayrılıklar yaşandı. Arcan karakterini canlandıran Bora Cengiz ve annesi Mahun rolüyle izleyicinin karşısına çıkan Gülenay Kalkan yapımdan ayrıldı. Bu vedaların senaryoda büyük kırılmalara yol açması bekleniyor.

Yeni oyuncularla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, senaryoda sürpriz gelişmeler ve karakter değişimleri izleyiciyi bekliyor.

İnci Taneleri Neden Yayınlanmıyor?

Dizinin uzun süre ekranda olmaması, sosyal medyada “İnci Taneleri neden yayınlanmıyor?” sorularını gündeme getirmişti. Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile merak sona erdi. Ocak 2026’da başlayacak çekimlerin ardından Şubat ayında yeni bölümler ekrana gelecek.

Özet