Kaza Nasıl Oldu?

18 Ocak Pazar günü, İryo şirketine ait ve 317 yolcu taşıyan Malaga–Madrid hızlı treninin son üç vagonu Kurtuba’ya bağlı Adamuz yakınlarında raydan çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen, Renfe şirketine ait ve 100 yolcu taşıyan Madrid–Huelva treni, raylara devrilen vagonlara çarptı.

Can Kaybı 41’e Yükseldi

İspanya’nın Endülüs bölgesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e çıktı. Endülüs Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno, Canal Sur televizyonuna yaptığı açıklamada, kazazedelerden 10 kişinin daha taburcu edildiğini, 39 yaralının ise hastanelerde tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Yaralılardan 13’ünün yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Kimlik tespit çalışmalarını sürdüren adli tıp ve güvenlik ekipleri, yaşamını yitirenlerden 5’inin cenazesinin ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

İlk Bulgular: Ray Sorunu Şüphesi

Yetkililer, kazaya ilişkin ilk incelemelerin raylardaki bir soruna işaret ettiğini duyurdu. Jandarma Kriminal Departmanı ekipleri, Malaga–Madrid seferini yapan trenin raydan çıkan 6. vagonu üzerinde yoğunlaştı; bu vagonun soruşturma açısından kritik olduğu vurgulandı. 7. ve 8. vagonlardaki incelemelerin tamamlandığı aktarıldı.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kırık rayların kazanın nedeni mi yoksa sonucu mu olduğunun araştırıldığını söyledi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, hızlı trenin arka vagonlarının raydan çıkmasına büyük olasılıkla altyapı kaynaklı bir sorun yol açtı; 20 saniye sonra karşı yönden gelen trenin bu vagonlara çarpması ise can kaybını artırdı.

Kazadan dolayı kapalı olan Endülüs hattının 2 Şubat’ta tamamen yeniden açılması planlanıyor.