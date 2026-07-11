Isparta'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan; 1'i muhtar, 2 zanlı tutuklandı.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, Antalya'dan temin edilen uyuşturucu maddenin Isparta üzerinden Şarkikaraağaç ile Konya'nın Hüyük ilçesine götürüleceği değerlendirilen aracı Gelendost ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 19 bin 100 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 2 aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin, Hüyük ilçesine bağlı Değirmenaltı köyünün muhtarı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.