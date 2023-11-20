Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.

İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.