İsrail bombalarına hedef olmamak için Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinli çocuklar, savaşın ortasında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, savaşın psikolojik etkilerini azaltmak için duvar resimleri yapıyor.

9 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Cena Suveydan, İsrail bombardımanından önce ailesiyle birlikte Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'ndeki evlerinde yaşadıklarını söyledi. Filistin bayrağı ve evini çizen Filistinli küçük kız, evlerine dönme umudunu koruduklarını dile getirdi.

Filistinli çocuklar Eğitmen Nedim Hamid Cad eşliğinde Gazze'deki yaşanılan olaylardan bir nebzede olsa uzak kalabilmek adına bu tarz etkinliklere katılmaya çalışıyorlar.

