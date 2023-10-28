İsrail, üç haftadır 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz demeden bombalıyor.

Hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdüren İsrail'in saldırıları bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı.

İsrail ordusu ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.

7 Ekim'den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman

İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı.

İsrail hava araçları bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.

Anadolu ajansı (AA) Muhabiri Mustafa Deveci, bölgedeki son durumu aktarırken Gazze'deki şiddetli patlamalar kameralarına yansıdı.



Patlama sesleri İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken bölge sakinleri İsrail'in akşam saatlerinde başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

İsrail'in kara operasyonları genişleyecek

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki hava saldırılarını artırdıklarını ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze'deki yer altı hedeflerine geniş çapta saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Hagari, ordunun son birkaç gündür sürdürdüğü kara operasyonlarını devam ettirdiğini aktararak, "Kara kuvvetleri kara operasyonlarını genişletecek" derken kuzey sınırındaki İsrail ordu kuvvetlerinin yüksek alarm durumunda olduğunu dile getirdi.

Hagari'nin açıklaması İsrail Hava Kuvvetleri'nin son saatlerde Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı geldi.

Gazze'de iletişim hatları kesildi

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi.

Filistin telekomünikasyon şirketi, Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği belirtildi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir" dedi.