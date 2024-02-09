Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan iki ailenin evine saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırı sonrası aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu çok kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 840 Filistinli öldürüldü, 67 bin 317 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.