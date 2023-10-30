İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 200 bini aşkın konut bombalandı, bunlardan 32 bini tamamen yıkıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, saldırılarda, 200 binden fazla konutun bombalandığını, bunlardan 32 bininin tamamen yıkıldığını ya da oturulamayacak hale geldiğini belirtti.

Maruf ayrıca, saldırılarda, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını söyledi.

İsrail'in, internet hizmetinin ve iletişimin kesik olduğu iki gün boyunca 60'ı aşkın katliam işlediğini belirten Maruf, bu katliamlarda yüzlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.