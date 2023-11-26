İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında verilen 4 günlük insani arada 3'üncü güne girilirken, dünyanın beklediği 2'nci esir takası da gerçekleşti.

İsrail ordusu, insani araya saatler kala Gazze’nin kuzeyine saldırılarını artırdı İsrail ordusu, insani araya saatler kala Gazze’nin kuzeyine saldırılarını artırdı

İnsani yardım kuruluşu Kızılhaç'tan edinilen bilgilere göre, Hamas'ın 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi serbest bıraktığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in 33’ü çocuk, 6’sı kadın olmak üzere 39 Filistinli mahkûmu serbest bıraktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)