İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında verilen 4 günlük insani arada 3'üncü güne girilirken, dünyanın beklediği 2'nci esir takası da gerçekleşti.

İnsani yardım kuruluşu Kızılhaç'tan edinilen bilgilere göre, Hamas'ın 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi serbest bıraktığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in 33’ü çocuk, 6’sı kadın olmak üzere 39 Filistinli mahkûmu serbest bıraktığı kaydedildi.