Hamas'ın akşam saatlerinde 11 İsrailli rehineyi serbest bırakmasının ardından İsrail de gece yarısı, 3 kadın ve 30 çocuktan oluşan Filistinli tutukluları serbest bıraktı.

İsrail askerleri, Filistinli esirleri karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplananlara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı, geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığı duyurdu.



