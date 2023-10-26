Ordu tarafından yayınlanan gece saldırısının videosunda, zırhlı araçların kumlu bir sınır bölgesinden ilerlediği görülüyor.

Bir buldozerin yükseltilmiş bir setin bir kısmını düzleştirdiği görülüyor, tanklar mermi atıyor ve bir dizi hasarlı binanın yakınında veya ortasında patlamalar görülüyor.

İnternette yayınlanan askeri açıklamada, saldırının "savaşın sonraki aşamalarına hazırlık amacıyla" gerçekleştirildiği belirtildi.

Askeri açıklamada, "Askerler daha sonra bölgeyi terk etti ve İsrail topraklarına geri döndü" ifadesine yer verildi.