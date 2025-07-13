İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki El-Derac Mahallesi’nde, el-Louh Caddesi üzerindeki Fevahir Kavşağı’nda bulunan bir binaya düzenlediği hava saldırısı sonucu biri çocuk olmak üzere üç Filistinli hayatını kaybetti. Cenazeler, El-Ehli Baptist Hastanesi’ne götürülerek kimlik tespiti ve defin işlemleri için hazırlıklar yapıldı. Görgü tanıkları, saldırının yerleşim alanına yönelik olduğunu ve enkaz altında kalanların çıkarılması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini aktardı.

Saldırıda torununu kaybeden bir Filistinli büyükbabanın hastane önündeki feryadı, yaşanan acının boyutunu gözler önüne serdi. Bu görüntüler, Gazze’de süregelen çatışmaların siviller üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha ortaya koydu. İsrail ordusu, son 48 saatte Gazze genelinde 250’den fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklarken, Filistinli kaynaklar bu saldırıların çoğunun sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını belirtiyor,