İsrail ordusu bugünkü açıklamasında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu.

İsrail medyasına göre, Gazze'deki sivillerin bölgenin kuzeyine dönmesini engellemek için Nahal Tugayı bölgede kalacak.

İsrail ordusunun Han Yunus'tan çekilmesiyle kentteki yıkım da gün yüzüne çıktı.

Haftalarca devam eden İsrail bombardımanının kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdiği, yolların, İsrail'in hem hava saldırıları hem de buldozerlerle tahrip etmesi sonucu altüst olduğu görüldü.

