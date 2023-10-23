Orta Doğu'da hararetli anlar yaşanıyor

Hamas güçlerinin operasyonuna karşılık veren İsrail, 17 gündür Gazze'yi bombalıyor.

Kadınların ve çocukların hedef alındığı saldırılarda binlerce sivil can verdi.

Günlerdir havadan saldırılan Gazze'ye yönelik kara harekatı ise gündem konularından biri.

Birçok kez kara harekatının sinyalini veren İsrail, bu kez somut bir girişimde bulundu.

Kara baskını başladı

Edinilen bilgiye göre İsrail, rehine aramak için Gazze'de kara baskınına başladı.

İsrail Ordu Sözcüsü: "Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi. Rehineler için sınırlı kara baskını yapılıyor." ifadelerini aktardı.

İsrail ordusu, Gazze'de 222 rehinenin bulunduğunu öne sürdü.