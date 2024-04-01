İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak ve geride onlarca ölü bırakarak çekildi.

Filistinli sağlık yetkilileri de hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını ve mevcut dönemde yeniden çalışmaya başlamanın zor olduğunu söyledi.

Sağlık yetkilileri, ordunun, hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım odalarını da imha ettiğini dile getirdi.

İsrail ordusu, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürdü, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoydu.