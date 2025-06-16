İsrail, İran'a yönelik saldırılarıyla bölgedeki gerilimi tırmandırdı. İran da bu saldırılara balistik füze ve İHA'larla karşılık verdi. 4 gündür süren çatışmalarda İran'da 224, İsrail'de ise 24 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Şu anda İran’ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun bu açıklaması, İsraillilere sığınakların yakınlarından ayrılmama talimatı verilmesinin ardından geldi.

İran güvenlik güçleri, İsrail ajanlarının dron üretim atölyesine baskın düzenledi

İran güvenlik güçleri, başkent Tahran'da İsrail ajanlarının dron üretim atölyesini tespit etti.

Tespit edilen atölyenin devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerinde, Tahran'ın Rey ilçesinde üç katlı tesise yapılan baskında çok sayıda dron parçası ve patlayıcılar görüldü.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

Öte yandan, başkent Tahran'da yollarda kontrol noktaları kurulurken şüpheli araçlar aranıyor.

İsrail’in saldırılarının bir kısmı mini kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenleniyor

İran füzesinde hasar gören binalardan 22'si acil yıkılacak

İran'ın düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğü en az 100 kişinin yaralandığı İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam Belediye Başkanı Tzivika Brot, İran füzesi nedeniyle hasar gören 75'ten fazla binadan 22'sinin "acil olarak" yıkılacağını belirtti.

Brot, İsrail'in İ24 kanalına yaptığı açıklamada, yerleşim bölgesinin onarımı için özel bir kriz komitesi kurulduğunu, komitenin çalışmalarına başlayacağını ve hem zorunlu yıkımların gerçekleştirileceğini hem de hasar gören yapıların yeniden inşasının planlandığını söyledi.

Bat Yam’da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Brot, "İran füzesi nedeniyle hasar gören 75'ten fazla binadan 22'si acil olarak yıkılacak." diye konuştu.

İsrail'de ölenlerin sayısı 24'e yükseldi

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, geceki İran saldırısında Hayfa kentinde enkazdan 3 kişinin cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi.

İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

İsrailli yetkililer, İran'ın geceki misillemelerinde Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva'da 4, Bnei Brak kentinde de 1 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İran'ın 13 Haziran'da başlayan saldırılara misillemelerinde İsrail'de ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

İran'da 224 can kaybı

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.