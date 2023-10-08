Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonu için düğmeye bastı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket ve havan topları atıldı. Fırlatılan roketler Askalan kenti başta olmak üzere birçok bölgeye isabet etti, duman ve siren sesleri yükseldi.

Gazze'den atılan roketlerin bir kısmı Tel Aviv'e de düştü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 265 kişinin yaşamını yitirdiği, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan İsraillilerin sayısı 1864'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 345'inin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.

İsrail Gazze Şeridi sınırındaki İsraillileri tahliye ediyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerindeki İsraillileri tahliye etmeye başladığını ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Hamas: İsrailli esirlerin sayısı Netanyahu'nun düşündüğünden fazla

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının devam ettiğini söyledi.

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.

Siderot'taki polis karakolunun duvarını yıktılar

İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, polis karakolunun yıkılması pahasına da olsa karakolda saklanan silahlı Filistinlinin yakalanması yönünde talimat verdi.

Söz konusu talimat üzerine önce omuzdan ateşlemeli füzeyle vurulan karakolun bir duvarı daha sonra buldozer tarafından yıkıldı.