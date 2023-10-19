İsrail'in Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Gazze'de başlattığı sivil katliam 12. günün doldururken, İsrail ordusu geniş çaplı bir kara harekatıyla sivil nüfusu Gazze'den Mısır'a sürmeyi planlıyor.

İsrail'in katliamlarına tüm dünyadan tepkiler artarak devam ederken, tepkilerin tehdit olarak görüldüğü ülkelerdeki İsrailli diplomatlar geri çağrılıyor.

Türkiye'deki diplomatlara "dönün" çağrısı

İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.