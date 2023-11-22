İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bir ayı aşkın süredir tüm şiddetiyle devam ediyor.

Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 7 Ekim'den bu yana 14 bin 128 sivili öldürdü.

Mülteci kamplarını vuran ve binlerce mahallenin yok olmasına neden olan İsrail, adeta soykırım yapıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle artık Gazze'de hiçbir yer güvenli değil.

Rehineleri kurtarma amacıyla yaptığı operasyonlarda başarı sağlayamayan İsrail'in, Hamas'la pazarlıkları sonunda sonuç verdi.

Rehinelerin aileleri tarafından İsrail'de oldukça tepki toplayan Başbakan Netanyahu, Hamas'la anlaştı.

Rehine takasına onay

İsrail devlet televizyonu, İsrail ordusunun Hamas'la rehine anlaşmasını kabul ettiğini ve güney Gazze'deki operasyonlara hazırlık amacıyla güçlerini yeniden organize etmek için ateşkese onay verdiğini duyurdu.

Netanyahu: Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı ancak doğru kararı verdi. Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. Üzerinde konuşulan anlaşma, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde kalan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içeriyor.

"Savaşa devam ediyoruz"

Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz.

Serbest bırakılmamış esirleri de ziyaret edecek

Öte yandan Netanyahu, esir takası anlaşmasının bir parçası olarak Kızılhaç’ın, henüz serbest bırakılmamış esirleri ziyaret edeceğini söyledi.

Hamas: Geniş çaplı ateşkese varılması için yol açabilir

Hamas'tan yapılan son açıklama göre ise "Sunduğumuz öneri, geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabilir" denildi.

Hamas ve İsrail arasında esir takası anlaşması

İsrail ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı.

Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleşeceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı iddia edilmişti.

Hamas'ta 239 İsrailli esir bulunuyor, İsrail'de 3 bin Filistinli gözaltında

İsrail’e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2000’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Rehine takası için görüşmeler sürüyor' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamasında Türkiye'nin de esir takası için görüşmelerini sürdürdüğünü ve en kısa sürede sonuç vereceğine inandığını söylemişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler, devam ediyor. Gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar.

Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak.