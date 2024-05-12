İsrail Ordusunun Gazze Şeridi’ne Yönelik Saldırıları Devam Ediyor İsrail Ordusunun Gazze Şeridi’ne Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 219 gündür aralıksız devam ediyor.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde evlatlarını kaybeden Filistinli anneler, yaşadıkları acı ve kayıplarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Binlerce anne, evladını yitirirken, bir o kadar çocuk da annesiz kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)