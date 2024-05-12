İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 219 gündür aralıksız devam ediyor.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde evlatlarını kaybeden Filistinli anneler, yaşadıkları acı ve kayıplarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Binlerce anne, evladını yitirirken, bir o kadar çocuk da annesiz kaldı.