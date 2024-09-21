Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 14 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği saldırıda çoğu çocuk ve kadın 14 kişinin öldüğü belirtildi. Bakanlığın açıklamasında yaralı sayısı güncellenmedi ancak daha önceki açıklamada 9’u ağır olmak üzere 66 kişinin yaralandığı ifade edilmişti. Saldırıda yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı. Saldırıda yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Güney banliyölerde İsrail saldırısının olduğu yerde bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları ile sağlık görevlileri, bölge sakinlerinden saldırı alanına gitmemelerini, yolları boşaltmalarını, toplanmamalarını, kurtarma operasyonlarına yer açmalarını istemişti.