Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerine düzenlenen yoğun bombardıman sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e karşı başlattığı operasyona bir destek de Yemen'de faaliyet gösteren Husiler'den geldi. Hamas'ı desteklediklerini ifade eden silahlı grup, İsrail'i tehdit ederek "Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin" şeklinde bir açıklama yaptı.

Günlerdir Gazze'yi bombalayan İsrail'e, müttefiki ABD'den uyarı geldi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini belirtti.