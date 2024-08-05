İsrail ordusu Gazze'nin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame Okulu'na saldırı düzenledi.

Ordunun düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Ölü ve yaralılar el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Hukuk dinlemeyen siyonistler kadın, çocuk ve yaşlı demeden katliam saldırılarını hemen hemen her gün düzenlemeye devam ederken Gazze'de tam bir trajedi yaşanıyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu