Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda Filistinli de yaralandı. Saldırı sonucunda aralarında çocukların da olduğu yaralılar, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki el-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıların hedefinde sivillerin ve çocukların yanı sıra gazetecilerde var. İsrail ordusunun, Gazze kentinde bir grup sivili hedef aldığı saldırıda 'Alquds Today' televizyonunun foto muhabiri Bilal Muhammed Receb ve bir Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, 'Alquds Today' televizyonunun foto muhabiri Bilal Muhammed Receb'in İsrail tarafından suikastla öldürüldüğü belirtildi. Ofisin açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 183'e yükseldiği aktarıldı. İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast yapmasının şiddetle kınandığı açıklamada, 'iğrenç' olarak nitelendirilen bu suçun işlenmesinden tamamen İsrail sorumlu tutuldu.