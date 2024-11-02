Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek'e bağlı Emhez kasabasında bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam ülkenin orta kesimindeki Cebel-i Lübnan (Lübnan Dağı) iline bağlı Kamatiya kasabasına düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'a yaklaşık 1000 ton yardım malzemesi gönderdi.

Yardım malzemelerini taşıyan Türk gemisi Beyrut Limanı'na ulaştı.

Gemideki bin tonluk insani yardım malzemesinin, Lübnan'da faaliyet gösteren Türk dernekleri ile sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlandığı ifade edildi.

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da halkın ihtiyaçlarının karşılanması için 9 Ekim'de de Türkiye'den Lübnan'a 2 gemi gönderilmişti.