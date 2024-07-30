Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Libya'ya nasıl girdiysek İsrail'e de aynısı yaparız" sözünün ardından İsrail cephesinden gelen tehdit dolu paylaşıma yanıt gecikmedi. Gazze’de ölüm saçan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz idam edilen eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin ve Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşarak Erdoğan Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor ve israil’e saldırı tehdidinde bulunuyor, orada ne olduğunu hatırlatalım paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, soykırımcı İsrail ve Netanyahu'yu hedef alarak, soykırımcıların sonlarının Naziler gibi aynı olacağına vurgu yaptılar.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. İfadelerini kullanırken,

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır. Dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da sosyal medya hesabından Hastaneleri, sivil kampları, camileri, evleri ve okulları bombalayıp binlerce Filistinli kardeşimizi Şehit eden soykırımcı israil devletinin, hadsiz dışişleri bakanını şiddetle kınıyorum. Dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)