İsrail-İran hattında gerilim her geçen gün tırmanırken, İsrailli eski futbolcu Eyal Berkovic’ten tepki çeken açıklamalar geldi. İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonunda canlı yayına katılan Berkovic, son gelişmeleri değerlendirirken skandal ifadeler kullandı.

İsrail’in saldırılarını futbol turnuvasına benzeten Berkovic, "Hamas’la çeyrek final, İran’la yarı final oynadık ve yendik, final Türkiye’yle olacak" diyerek açık açık Türkiye’yi hedef gösterdi.

"Final Türkiye’yle" Sözleri Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Gazze'de yaşanan insanlık dramına rağmen İsrail’in saldırgan tutumunu savunan Berkovic’in sözleri, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Türkiye’ye yönelik tehdit iması içeren bu açıklamalar, diplomatik çevrelerde ve spor dünyasında da sert tepkilere neden oldu.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Eyal Berkovic’in açıklamaları hakkında dünya genelinde birçok kullanıcı, sosyal medya platformlarında #TurkeyIsNotAlone ve #Berkovic etiketiyle tepkisini dile getirdi. Bazı İsrailli yorumcular dahi bu açıklamaların bölgedeki barışı daha da zedeleyeceğini savundu.