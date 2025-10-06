İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı şirketlerin devletin ihracat desteklerini hileli yöntemlerle alarak devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı iddiasıyla soruşturma başlattı. İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada, toplam 23 şüpheliden 21’i gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanunlarına muhalefet etmek, kamu zararına sebep olmak ve Türk parasının değerini koruma kanunlarına aykırı hareket etmek gibi suçlamalar yöneltildi.

Devlet, ihracat yapan şirketlere, döviz cinsinden kazandıkları paranın yüzde 3’ü oranında destek veriyor. Ancak soruşturmaya göre, bazı kişiler yurt dışından altın madeni ithal edip, bu altını Türkiye’de işlenmiş gibi göstererek devletten haksız destek aldı.

İthal edilen altın, Türkiye’deki altın ocaklarında eritilip özel işlemlerden geçirildi. Sonrasında bu altın, işlenmiş gibi gösterilerek yurt dışına çıkarıldı ve döviz kazancı sağlandı. Böylece devlet, bu işlemler üzerinden destek ödemesi yaparken, gerçek dışı işlemlerle yaklaşık 12,5 milyon dolar zarar etti.

Soruşturmada, İAR AŞ’nin sahibi ve yöneticilerinin yanı sıra çalışanları ile birlikte toplam 23 kişi ve 24 yeni şirketin, bu usulsüzlükleri organize ettiği tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyerek 21 kişiyi gözaltına aldı, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.