Dulkadiroğlu Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ilçeye verdiği sözü yerine getirmesiyle hizmet filosunu güçlendirdi. Asrın felaketi sonrası Kahramanmaraş’a adeta ikinci memleketi gibi sahip çıkan Bakan, Dulkadiroğlu Belediyesi’ne bir adet çöp toplama aracı tahsis etti.

Daha önce de ilçeye çöp konteyneri desteğinde bulunan Bakan Kurum’a, ekibine, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’e, Kahramanmaraş milletvekillerine ve Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yapılan desteklerin ilçenin yeniden ayağa kalkma sürecinde büyük moral kaynağı olduğunu ifade etti.

“BU BİR BAŞLANGIÇ, YENİDEN FİLİZLENİYORUZ”

Başkan Akpınar, yaptığı açıklamada devletin her kademesinde hissedilen desteğin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Dulkadiroğlu Belediyesi adına, başkan yardımcılarımız ve sorumlu müdürlerimizle birlikte buradayız. Devletimize ve Çevre Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle kendi memleketi gibi Kahramanmaraş’a bir ay geçmeden gelip, şehrimizin yeniden ayağa kalkması uğruna gece gündüz çalışan; her ay mutlaka Kahramanmaraş’ı ziyaret eden; her ziyaretinde bir bakan olmasına rağmen adeta bir personel gibi sahada incelemelerde bulunan, ilçemizin toparlanması için büyük gayret gösteren Sayın Bakanımız Murat Kurum’a, tüm milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kahramanmaraş Valimize ve tüm kurum müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”

Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin her koşulda hizmete hazır olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: “250 yılda bir yaşanan asrın felaketini atlattık. Ancak en kısa sürede yeniden ayağa kalkmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu bir başlangıçtır. Devletimizin ve Bakanlığımızın desteğiyle yeniden ümitlendik, yeniden filiz verdik ve yeniden başlıyoruz.”

“MODERN BİR DULKADİROĞLU İNŞA EDİYORUZ”

Bakanlık tarafından yapılan araç ve konteyner desteğinin yanı sıra, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin altyapı ve üstyapı yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Başkan Akpınar, ilçedeki dönüşüm süreciyle ilgili de bilgi verdi: “Dulkadiroğlu eski bir şehir. Yaklaşık 50 yıllık su, kanalizasyon ve yağmur hattı tamamen yenileniyor. Elbette bu süreçte bazı zorluklar yaşıyoruz ancak bir yılın sonunda modern, metropol bir Dulkadiroğlu ortaya çıkacak. Şehir merkezinde denetim ve kontrol çalışmalarımız aralıksız sürerken, kırsal mahallelerimizde de stabilize, sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Bütün mahallelerimizi Avrupa kasabaları düzeyinde modern hale getiriyoruz.”

Başkan Akpınar, Kara Ziyaret Mahallesi’nin pilot bölge olarak seçildiğini ve burada sıfırdan sıcak asfalt çalışmalarıyla örnek bir mahalle modeli oluşturacaklarını belirtti.

“Yaklaşık 40 mahallemizde aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her biri örnek mahalle olacak.”

“BAKANLIĞIMIZA VE DEVLETİMİZE MİNNETTARIZ”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, konuşmasının sonunda Bakan Murat Kurum’a bir kez daha teşekkür ederek sözlerini şu şekilde tamamladı: “Yeniden bakanlığımıza gönderdikleri araçlar, çöp konteynerleri ve diğer tüm yardımlardan dolayı teşekkür ediyor, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

“DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakanlık desteğiyle hizmet filosunu güçlendiren Dulkadiroğlu Belediyesi, hem merkez hem de kırsal mahallelerde temizlik, çevre ve altyapı çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürecek. Yeni araç ile birlikte ilçede temizlik hizmetlerinin daha hızlı, daha verimli ve çevre dostu bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.