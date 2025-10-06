2015 yılında Sibel Can'ın bir televizyon programında keşfettiği ve müzik yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından Diyarbakır'da başından silahla vurulan Mutlu Kaya, yaşadığı silahlı saldırı sonrası uzun süre yaşam mücadelesi verdi. Geçirdiği sayısız ameliyatın ardından konuşmayı ve yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldı. O karanlık günlerden sonra tekerlekli sandalyeye mahkûm olan genç sanatçı, her zaman aynı cümleyi tekrarlıyordu:

“İyileşeceğim ve yeniden şarkı söyleyeceğim.”

Mutlu bu süreçte ablası Dilek'i de kaybetti. Mutlu vurulduğunda onu sırtında hastaneye götüren 30 yaşındaki ablası Dilek Kaya da yine bir kadın cinayetinden hayatını kaybetti. Erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir astsubay tarafından hayattan koparıldı.

Mutlu pes etmedi, yılmadan sahnelere çıkacağı günün hayalini kurarak tedavi olmaya devam etti. Fizik tedavilerine evde devam eden Kaya, geçen günlerde destek almadan ayakta durabilmeyi başardı.

Kaya, ‘Sahra’ filminin galasında tekerlekli sandalye ile sahneye çıkarak 10 yıl sonra veda etmek zorunda kaldığı sahneye yeniden adım attı. Mutlu Kaya, galada ablası Songül Kaya ile birlikte düet yaptı. Salonu dolduran dinleyiciler, bu anlamlı anlara tanıklık ederken büyük bir gurur ve coşku yaşadı.

Yaşadığı mutluluğu anlatan Mutlu Kaya “Evet, yıllar sonra sahneye çıktım. Çok güzeldi, çok duygulandım, mutlu oldum, heyecanlandım. Ağlayacaktım neredeyse, tuttum kendimi. Duygularımı tarif edemiyorum. Çok güzeldi. 10 yıldır bugünü hayal ediyordum. Bugün az da olsa başarabildim. 10 yıldır mücadele ediyordum. Spor yapıyordum. İyileşmek için çabalıyordum. Henüz tam olarak iyileşemedim ama artık eskisi gibi olmasa da şarkı söyleyebiliyorum. 10 yıl boyunca hep mücadele ettim. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğim. Daha iyi yerlere gelmek için, daha iyi şarkı söyleyebilmek için. Ve ben yine söylüyorum gelecek günler çok daha güzel olacak. Teklif gelirse inşallah değerlendireceğim” dedi.

Onun azmi, sesi ve hayata tutunma gücü, yaşadığı onca acıya rağmen müziğin iyileştirici gücüne olan inancını hiç kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.

Şimdi, Mutlu yeniden söylüyor... Bu kez sadece şarkılarını değil, hayata direnenlerin hikâyesini de...