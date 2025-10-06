Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören öğrenciler, 2025-2026 güz dönemi kayıt yenileme sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Binlerce AÖF öğrencisi, kayıt yenileme tarihleri, ders ekle-sil işlemleri ve ödeme süreciyle ilgili detayları merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan akademik takvime göre, güz dönemi kayıt yenileme işlemleri için takvim ve adımlar netleşti. Kayıtlarını yenilemek isteyen öğrencilerin, ilan edilen tarihler arasında hem ders seçimlerini yapmaları (ekle-sil işlemleri) hem de ilgili dönem harç ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Bu iki işlem tamamlanmadan kayıt yenileme süreci geçerli sayılmıyor.

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Ders Seçimi ve Tarihleri Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sisteminden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00’de sona erecektir.