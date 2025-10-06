Meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın (Salı) günün ilk saatlerinde yurdun büyük bölümünde hava yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla devam edecek. Ancak akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayarak yeni bir serin ve yağışlı hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

İlk olarak Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de görülecek yağışların, Salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere batı ve iç kesimlerin büyük bir bölümüne yayılması öngörülüyor. Yağışların, bu bölgelerde yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Çarşamba günü itibarıyla yağışların doğuya doğru ilerlemesi ve aynı zamanda batı ile iç bölgelerde de etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Perşembe ve Cuma günleri, yağışlı sistemin doğuya kaymasıyla birlikte özellikle iç ve doğu bölgelerde yağışların devam edeceği bildirildi.

Yağışlı sistemle birlikte, Salı ve Çarşamba günleri batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgarlar görülebilir. Ayrıca sistemin etkisiyle birlikte Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde sıcaklıklarda 4 ila 5 derece düşüş bekleniyor.

🌦️Kahramanmaraş'ta yeni haftada hava nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta haftanın ilk yarısında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, ancak haftanın ikinci yarısında sıcaklıklar düşecek ve yağışlı bir hava etkili olacak. Yetkililer, özellikle perşembe ve cuma günleri etkili olacak yağışlı ve serin hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarının önemine dikkat çekti.

6 Ekim Pazartesi ve 7 Ekim Salı günleri az bulutlu ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ila 29 derece arasında değişecek.

8 ve 9 Ekim Çarşamba ile Perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 15 ila 26 derece arasında seyredecek.

10 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu hava hakim olacak, sıcaklıklar 12 ila 27 derece arasında olacak.