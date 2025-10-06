Yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’da, yatırımcılar Cuma günkü sert düşüşün ardından toparlanma sinyallerini yakından izliyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin sürmesi, risk iştahını desteklerken; yurt içinde açıklanacak ekonomik veriler piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,02 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamlamıştı.

Ancak yeni haftaya hafif bir yükselişle başlandı.

BIST 100 endeksi, güne %0,24 artışla 10.884 puandan başladı.

Bankacılık hisseleri %0,58, holding hisseleri %0,46 yükseldi.

En çok yükselen sektör %0,68 ile bilişim,

En çok düşen ise %5,08 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapabileceğine dair beklentilerinin devam etmesiyle haftaya pozitif başladı.. Bu da dünya genelinde borsaları olumlu etkiliyor.

Gözler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekim Sentix yatırımcı güven endeksi ile perakende satışlar verilerine çevrildi.

Piyasalar, hem yurt içi ekonomik verilerin hem de küresel merkez bankalarından gelecek mesajların etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. Özellikle Fed’in bu hafta yayımlayacağı toplantı tutanakları, faiz indirimi beklentilerinin ne derece güçlü olduğunu ortaya koyacak. Yatırımcılar, dalgalı seyrin devam edebileceğini göz önünde bulundurarak temkinli hareket etmeye devam ediyor.