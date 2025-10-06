ABD’de Hükümet Kapanma Riski ve Faiz İndirimi Beklentisi Altını Rekor Seviyeye Taşıdı

ABD’de federal hükümetin geçici bütçe konusunda uzlaşamaması, kapanma riskini gündeme taşıdı. Bu durum, bazı önemli verilerin (örneğin işsizlik başvuruları ve tarım dışı istihdam) açıklanamamasına neden oldu. Ancak özel sektör istihdam verilerinde görülen yavaşlama, ABD Merkez Bankası (Fed) için "faiz indirimi" beklentilerini güçlendiriyor.

Bu gelişmelerle birlikte:

Altının onsu 3.945 dolarla rekor kırdı, ardından 3.929 dolar seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 98,1'e çıktı.

10 yıllık ABD tahvil faizi 3 baz puan yükselerek 4,15'e ulaştı.

Fed yetkililerinden gelen temkinli mesajlar yatırımcıların dikkatindeyken, bu hafta açıklanacak Fed toplantı tutanakları kritik önemde olacak.

Avrupa’da Borsalar Karışık Seyirde: Fransa’da Hükümet Değişti, Almanya Geri Kaldı

Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde genelde pozitif bir görünüm vardı. Ancak Almanya’nın DAX endeksi negatif ayrıştı. Bölgedeki siyasi gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.

Öte yandan Fransa’da hükümet değişti: François Bayrou'nun güvenoyu alamaması sonrası Sebastien Lecornu başbakan olarak atandı. Bu gelişmeler, Avrupa borsalarının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.

Türkiye Piyasalarında Dalgalı Seyir: BIST Gerilerken, Dolar 41,69 TL Seviyesinde

Cuma günü Borsa İstanbul’da satış baskısı etkili oldu. BIST 100 endeksi %2,02 düşüşle 10.858 puana geriledi. Ancak VİOP’ta ekim vadeli kontratlar akşam seansında %0,5 yükseldi, bu da yeni haftaya yönelik sınırlı bir toparlanma beklentisi oluşturdu.

Döviz piyasasında ise:

Dolar/TL kuru 41,6888’den kapanırken, yeni haftaya 41,6900 TL seviyesinde yatay başladı.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak Reel Efektif Döviz Kuru ve Fiyat Gelişmeleri Raporunun TL’nin seyri üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Özetle ABD'de faiz indirimi beklentileri altını ve riskli varlıkları desteklerken, Avrupa’da siyasi gelişmeler fiyatlamalara yön veriyor. Türkiye ise hem küresel etkiler hem de iç veriler ışığında dengelenmeye çalışıyor.