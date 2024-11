Bakırköy Belediyesi, ilçedeki riskli yapıların dayanıklı hale getirilmesi ve güvenli konutların inşa edilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki KİPTAŞ ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile kentsel dönüşümün en önemli noktalarından biri olan Bakırköy’de projeler planlı ve hızlı bir şekilde hayata geçirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, kentsel dönüşüm konusunda önemli bir adım atarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ile iş birliği protokolü imzaladı.

Vatandaşlarla iş birliği içinde, şeffaf bir şekilde yönetilecek

İmzalanan protokol ile kentsel dönüşüm kapsamında mevcut yapı stokunun yenilenmesi ve bölgedeki yaşam kalitesinin artırılması amacıyla ortak bir çalışma gerçekleştirilecek. Bakırköy’e yeni bir soluk getirecek proje,"İstanbul Yenileniyor" çalışmasının bir parçası olarak yürütülecek ve süreç vatandaşlarla iş birliği içinde, şeffaf bir şekilde yönetilecek. Protokol kapsamında, Bakırköy’de kentsel dönüşümün yapılabilmesi için gerekli hızlı tarama işlemi, binasını dönüştürmek veya güçlendirmek isteyen vatandaşlara bilgilendirme, danışmanlık, uzlaştırma ve mali destek konularında kolaylıklar sağlanacak. Bakırköy Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen imza törenine; Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM MOBİL OFİSLERİMİZLE DE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Bakırköy’ü depreme hazırlıklı hale getirmek için yaptıkları çalışmalara da değinen Başkan Ovalıoğlu, “Gelir gelmez Afet İşleri Müdürlüğü’nü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurduk ve bunları faaliyete geçirdik. Bakırköy'ün ihtiyaçlarına uygun çözümlemelerle ilçemizin tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu bir dönüşümü hayata geçirmek önceliklerimizin başında gelecek. Burada KİPTAŞ'ın tecrübesi de her adımda bizlere en güçlü rehberliği sağlayacak. Protokolümüz ‘İstanbul Yenileniyor’ platformu aracılığıyla, vatandaşlarımızın yaptığı başvurularla belediyemiz arasında koordinasyon ve iş birliği süreçlerini kolaylaştıracak. Nitekim kısa süre önce kurduğumuz ve halkımızın da takdirini kazanan Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisimiz ile de dönüşüm sürecinin en önemli başvuru noktalarından birisi olmaya da devam edeceğiz. Hem mevcut belediye bünyemizdeki kentsel dönüşüm danışma ofislerimiz hem de mobil araçlarımızla mahallelere, vatandaşlarımızın bize ulaşamayıp gelemediği durumlar için hazırda kentsel dönüşüm mobil ofislerimizde de yanlarında olacağız” ifadelerini kullanarak ilçede sağlıklı yapı stoku oluşturarak olası afetlere karşı can ve mal kayıplarının önüne geçmek istiyoruz” diyen Başkan Ovalıoğlu sözlerine devam ederek atacağımız bu imzayı başta çocuklarımız olmak üzere tüm halkımıza can güvenliğini sağlamak için bir adım olarak görüdüklerini vurguladı .

“BAKIRKÖY'DE İLK KEZ BU DÖNEMDE BU KADAR UYUMLU ÇALIŞABİLİYORUZ”

Yerel yönetimlerle uyum içinde çalışmanın yenilenme sürecine büyük katkı sağladığının altını çizen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ise, “Bu iş birliklerimiz bizim için kıymetli. Bugün imzalayacağımız iş birliği protokolündeki mali destek yardımı da bu süreci çok hızlandıracak. Bakırköy’de uyumlu çalışan bir belediye başkanımız var. Teşekkür ediyoruz, Bakırköy'de ilk kez bu dönemde bu kadar uyumlu çalışabiliyoruz. Bugün imzalayacağımız iş birliği protokolü ile hem vatandaşımızın evrak yükünü hafifletecek hem ruhsat sürecini ilçe belediyemizin koordinasyonuyla yürüteceğimiz çok hızlanacağımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyemizin hızlı taramayla da ilgili yaptığı işbirliği protokolümüz buradaki tespitler açısından çok önemli. Başkanımıza teşekkür ediyorum, umarım bundan sonra daha uyum içerisinde sonuç odaklı işlere imza atacağız” dedi.