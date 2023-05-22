İstanbul'un Kadıköy ilçesinde hareketli dakikalar...

Moda sahilinde yüksek sesle müzik açıp eğlenen bir grup yürüyüş yolunu kapattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri grubu uyardı.

Önce müziği kapatan grup daha sonra yeniden müzik açıp yolu kapatınca polisle tartıştı.

Taşkınlık çıkarıp saldırdılar: Polis memurunun eli kırıldı

Polisler daha sonra taşkınlık çıkaran grubun önce sözlü ardından da fiziki saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası bir polis memurunun elinin kırıldığı öğrenildi.

Olay fiziki saldırıya dönüşünce polisler havaya üç el uyarı ateşi açtı.

İstanbul Kadıköy'de polise mukavemet: 4 kişi gözaltına alındıKadıköy'de vatandaşları rahatsız edip polise saldırdılar

Kaçmaya çalıştılar

Polis memuru M.K.'nın saldırıda sağ el tarak kemiği kırıldı. Polisleri tahrik eden, onlara saldıran ve "Bizi gözaltına alamazsınız" diye bağırarak çevrede bulunan insanları da galeyana getirmeye çabalayan ve polislere saldıran şehir magandaları kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kısa süreli kovalamacada polislere saldıran Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. (24) ve İdris A. (22) isimli dört kişi, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından "Görevli Memura Mukavemet" suçundan ötürü yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıköy'de vatandaşları rahatsız edip polise saldırdılar

Adliyeye sevk edildiler

Magandalar gözaltına alındıktan sonra polis aracından da kaçmaya çalıştı. Seyithan G.'nin "Bölücü Terör Örgütü PKK Propagandası Yapmak"tan suçundan, Cahit K.'nın ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan kaydının olduğu ifade edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.