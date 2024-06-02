İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, bilinmeyen bir sebeple çöken bina büyük bir paniğe yol açtı.

Olay, sabah saat 08.45 sularında Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi.

İhbarın ardından, Küçükçekmece ve Bahçelievler'den itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Çöken binanın dört katlı olduğu ve içerisinde bazı vatandaşların mahsur kaldığı bilgisi alındı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri koordineli bir şekilde çalışarak, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve bina çevresine kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.