İstanbul'da asayiş denetimi

Vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu İstanbul’un farklı noktalarındaki park ve sahillerde, çevreye rahatsızlık veren kişiler ve asayişe yönelik denetimler gerçekleştirildi. Uygulamada 267 kişinin GBT'sine bakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Gülhane Parkı, Çukurbostan Parkı, Avcılar ve Moda Sahillerinde atlı birlik, önleyici hizmetler, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri ve narkotik köpeklerin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı.

Dün 20.00 ile 23.59 arasında yapılan denetimlerde 267 Genel Bilgi Toplama (GBT), 19 araç ve 21 motosiklet sorgusu yapıldı.

Denetimlerin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla devam edeceği aktarıldı.