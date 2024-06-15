İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde şehir dışına çıkmaya başlayanlar nedeniyle otoyollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Öğrencilerin karne alması ve haftanın son mesai gününün tamamlanmasının ardından 9 günlük bayram tatili başladı.
Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin bazı noktalarında trafik akışı yavaşladı.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar trafik yavaş ilerliyor.
D-100 kara yolu Şişli mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)