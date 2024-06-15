İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde şehir dışına çıkmaya başlayanlar nedeniyle otoyollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öğrencilerin karne alması ve haftanın son mesai gününün tamamlanmasının ardından 9 günlük bayram tatili başladı.

Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin bazı noktalarında trafik akışı yavaşladı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar trafik yavaş ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi

D-100 kara yolu Şişli mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)