Beşiktaş’ta Virajı Alamayan Otobüs Kaza Yaptı

Kaza, Dolmabahçe Caddesi’nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. Kadir Can Yanık yönetimindeki İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak önce bir taksiye, ardından motosiklete çarptıktan sonra duvara çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazada taksi sürücüsü Onur Işık, “Ben normal yolumda gidiyordum. Otobüs kaya kaya geldi, kurtulmaya çalışırken bana çarptı. Arkadaki motorcuya da vurup savurdu.” diye konuştu.

Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan otobüs şoförü polis merkezine götürüldü.

Küçükçekmece’de Otobüs Korkuluklara Çarptı

Bir diğer kaza ise Küçükçekmece Halkalı Meydan’da meydana geldi. Kanuni Sultan Süleyman–Yenibosna Metro hattında çalışan İETT otobüsünün sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi.

Şoför ve otobüste bulunan 3 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Otobüste hasar oluşurken yolcular başka bir araçla seyahatlerine devam etti.