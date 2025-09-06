Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, beraberinde Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Pazarcık Kaymakamı Hulusi Teke, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, tarihçi-yazar Mehmet Işık ve Kahramanmaraş Müze Müdürü Safinaz Acıpayam ile birlikte Domuztepe Höyüğü’nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Heyete, kazı başkanı Doç. Dr. Halil Tekin çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Kahramanmaraş’ın binlerce yıllık köklü tarihini gün yüzüne çıkaran bu kazıların, kentin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.