TÜRKİYE - JAPONYA YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya’ya karşı finale yükselmek için parkede olacak. Eda Erdem Dündar kaptanlığında sahaya çıkacak milli takımımız, dünya şampiyonu olma yolunda tarihi bir sınav verecek.

filenin-sultanlari-iha-2076882

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Filenin Sultanlari Reuters 2262563

MİLLİ TAKIMIN ŞAMPİYONADAKİ YOLU

  • Grup aşamasında: İspanya, Bulgaristan, Kanada’yı mağlup etti

  • Son 16 turunda: Slovenya’yı geçti

  • Çeyrek finalde: ABD’yi 3-1 yenerek yarı finale çıktı