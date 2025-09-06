TÜRKİYE - JAPONYA YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
-
Tarih: 6 Eylül 2025 Cumartesi
-
Saat: 11.30
-
Yer: Bangkok Huamark Spor Salonu
-
Yayın: TRT 1 (canlı)
Filenin Sultanları, Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya’ya karşı finale yükselmek için parkede olacak. Eda Erdem Dündar kaptanlığında sahaya çıkacak milli takımımız, dünya şampiyonu olma yolunda tarihi bir sınav verecek.
MİLLİ TAKIMIN ŞAMPİYONADAKİ YOLU
-
Grup aşamasında: İspanya, Bulgaristan, Kanada’yı mağlup etti
-
Son 16 turunda: Slovenya’yı geçti
-
Çeyrek finalde: ABD’yi 3-1 yenerek yarı finale çıktı