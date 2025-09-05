Edinilen bilgiye göre, makineli silahın arızasını gidermeye çalışan Karapınar, silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hemen Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Karapınar için yarın tören düzenlenecek, ardından memleketi Kahramanmaraş’a uğurlanacak.

Babası da 2018 yılında şehit olmuştu

Şehit Mustafa Karapınar’ın babası Ali Karapınar da Özel Harekat polisi olarak görev yaparken, 16 Ekim 2018’de Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle katıldığı operasyonda kalp krizi geçirerek şehit olmuştu. O dönemde şehidin naaşını meslektaşlarının yanı sıra oğlu Mustafa Karapınar’ın da omuzlarında taşıdığı öğrenildi.

Şeyhadil Şehitliği’ne defnedilecek

Şehit Mustafa Karapınar’ın, Kahramanmaraş Şeyhadil Şehitliği’nde babasının kabrinin yanına defnedileceği belirtildi.